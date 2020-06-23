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Бывший полузащитник МЮ перешел в Ниццу

Франция
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Об этом сообщил французский клуб во время видеоконференции

Бывший полузащитник МЮ перешел в Ниццу
Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнедерлен продолжит карьеру в "Ницце". Французский клуб объявил о переходе с помощью конференции в Zoom, к которой подключился 30-летний француз.

Как пишут французские СМИ, стоимость трансфера составила от 2 до 4 млн евро. Срок контракта не сообщается. Шнедерлен официально станет игроком "Ниццы" с открытием трансферного окна.

Хавбек выступал в "Эвертоне" с 2017 года, провел за клуб 88 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее Шнедерлен играл за "Страсбур", "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед".

В составе "красных дьяволов" он провел 32 матча и забил 1 гол.

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В статье: Ницца Ницца (Франция) Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
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