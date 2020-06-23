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Роналдо поздравил Зидана с днём рождения

Франция
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Футболисты играли вместе на протяжении четырех сезонов

Роналдо поздравил Зидана с днём рождения
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поздравил с днём рождения главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. Сегодня, 23 июня, специалисту исполняется 48 лет.

"С днём рождения, мой друг. Ты лучший, с кем я когда-либо играл", — написал Роналдо на своей странице в "Инстаграме".

Роналдо и Зидан вместе защищали цвета мадридского "Реала" с 2002 по 2006 год.

Зидан возглавил "сливочных" в 2016 году. В мае 2018 года специалист покинул мадридский клуб, после чего вернулся на пост главного тренера в марте 2019 года.

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В статье: Зинедин Зидан Роналдо Реал (Мадрид)
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