В ПСЖ было зафиксировано четыре случая коронавируса

Вчера досрочный чемпион Франции "ПСЖ" закончил карантин и футболисты собрались на клубной базе. Все сотрудники прошли тесты на коронавирус.

Сообщается, что COVID-19 был обнаружен сразу у четырех (три игрока и сотрудник). Отмечается, что все они перенесли болезнь еще во время карантина.

Текущих больных в клубе нет. Вероятно, что они начнут тренировки уже в ближайший четверг, 25-го июня.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff).