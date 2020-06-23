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В ПСЖ было зафиксировано четыре случая коронавируса

Франция
(1 голосов)

Все они уже переболели

В ПСЖ было зафиксировано четыре случая коронавируса
UA-Футбол
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Вчера досрочный чемпион Франции "ПСЖ" закончил карантин и футболисты собрались на клубной базе. Все сотрудники прошли тесты на коронавирус.

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Сообщается, что COVID-19 был обнаружен сразу у четырех (три игрока и сотрудник). Отмечается, что все они перенесли болезнь еще во время карантина.

Текущих больных в клубе нет. Вероятно, что они начнут тренировки уже в ближайший четверг, 25-го июня.

"ПСЖ" будет готовиться к матчам Лиги Чемпионов, которые пройдут в Лиссабоне.

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В статье: ПСЖ коронавирус
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