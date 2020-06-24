Лион взял в долг свыше 100 млн евро. Все из-за COVID-19

Материнская компания "Лиона" OL Groupe взяла кредит на 92,6 млн евро под гарантии правительства, сообщает RMC Sport.

Схему, которая использована в сделке, ранее предложили французские власти для преодоления кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Она будет доступна в течение года, тогда как одолженные средства нужно будет вернуть в течение пяти лет.

Кроме того, "Лион" получит еще 12,9 млн евро - это его доля от кредита, ранее предоставленного правительством LFP (аналог нашей УПЛ) в связи с досрочным окончанием чемпионата и, соответственно, отсутствием доходов от продажи ТВ-прав и билетов на текущем отрезке. Свои доли от этого кредита получат все 40 клубов-участников LFP.

Отметим, что бюджет "Ткачей" на сезон-2019/20 пресса оценивает в 310 млн евро - и это второй показатель во Франции после "ПСЖ". При этом минувший чемпионат "Лион" закончил только на 7-м месте, впервые за 25 лет оставшись без еврокубков.

Пару лет назад президент "Лиона" Жан-Мишель Ола признавался, что клуб отдаст последние кредиты, взятые на строительство стадиона "Люмьер", только через 20-30 лет.