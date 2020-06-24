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Кавани может продолжить карьеру в Барселоне

Франция
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Игрок по окончании сезона станет свободным агентом

Кавани может продолжить карьеру в Барселоне
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Diario Sport. По информации СМИ, уругваец этим летом не продлит контракт с парижанами и станет свободным агентом.

"Барса" предпринимала уже несколько попыток приобрести другого нападающего "ПСЖ" — Неймара, которого продала в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.

В сезоне-2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Кавани провел 21 матч и забил 7 мячей.

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В статье: Эдинсон Кавани Барселона ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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