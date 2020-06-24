Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Diario Sport. По информации СМИ, уругваец этим летом не продлит контракт с парижанами и станет свободным агентом.

"Барса" предпринимала уже несколько попыток приобрести другого нападающего "ПСЖ" — Неймара, которого продала в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.

В сезоне-2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Кавани провел 21 матч и забил 7 мячей.