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Кавани может продолжить карьеру в Барселоне
Игрок по окончании сезона станет свободным агентом
Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Diario Sport. По информации СМИ, уругваец этим летом не продлит контракт с парижанами и станет свободным агентом.
"Барса" предпринимала уже несколько попыток приобрести другого нападающего "ПСЖ" — Неймара, которого продала в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.
В сезоне-2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Кавани провел 21 матч и забил 7 мячей.
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