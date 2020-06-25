Сразу шесть футболистов покинули Монако

"Монако" на своём официальном сайте объявил о расставании с шестью футболистами.

Вратари Диего Бенальо и Сейду Си покидают команду в связи с истечением контрактов. По аналогичной причине из клуба уходит полузащитник Мусса Силла.

Ещё трое игроков возвращаются в свои клубы после истечения срока аренды. Хавбеки Тьемуэ Бакайоко и Адриен Силва и нападающий Ислам Слимани вернутся в Англию. Француз принадлежит лондонскому "Челси", а португалец и алжирец – "Лестер Сити".

Сезон-2019/2020 во Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии досрочно завершён по решению властей. На момент паузы "Монако", набрав 40 очков в 28 турах, занимал девятое место в турнирной таблице Лиги 1.