Цена вопроса - 700 млн: ближневосточные инвесторы хотят выкупить Марсель

Группа инвесторов из стран Ближнего Востока хочет вложить 700 млн евро в "Марсель". Деньги лежат в Банке Ротшильда, и все зависит от решения нынешнего собственника клуба, сообщает Le Figaro.

300 млн планируется потратить на выкуп "Марселя" у американца Фрэнка Маккорта; 200 - на выплату всех накопившихся долгов; остаток - на трансферы.

Свое участие в проекте подтвердил владелец одного из сильнейших регбийных клубов Франции "Тулона" Мурад Буджелаль. Он также рассказал прессе, что переговоры с американским владельцем "Марселя" уже стартовали.

По информации AFP, за проектом стоят правящие круги Саудовской Аравии, которая предоставила львиную долю финансов. Официальное предложение по клубу Маккорт получит в понедельник или вторник, и если сторонам удастся договориться, то новым президентом "Марселя" станет франко-тунисец Мохаммед Аяши Аджруди.

Фрэнк Маккорт владеет "Марселем" с 2016 года, и за 4 года под его управлением клуб вышел в финал Лиги Европы-2018, а в минувшем сезоне занял 2-е место и впервые с начала десятых попал в ЛЧ, но при этом провансальцы нахватались миллионых долгов.

Дефицит бюджета южан колеблется в районе 80-85 млн евро, что противоречит правилу финансового фейр-плей. За это УЕФА недавно оштрафовал "Марсель" на 3 млн евро и ограничил его заявку в еврокубках 23 игроками.