Франция
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На кубковые финалы во Франции пустят 5000 болельщиков
Матчи состоятся 24 и 31 июля
Французская федерация футбола утвердила даты финалов Кубка Франции и Кубка Лиги в сезоне 2019/20.
Матч в рамках Кубка Франции ПСЖ и Сент-Этьен сыграют на "Стад де Франс" 24 июля, а финал Кубка лиги состоится 31 июля, в котором встретятся "ПСЖ" и "Лион".
По информации Get French Football News, матчи смогут посетить минимум 5000 фанатов.
Французская федерация футбола надеется, что финальный матч смогут посетить 25 000 болельщиков, но для этого потребуется разрешение правительства.
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