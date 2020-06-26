  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. На кубковые финалы во Франции пустят 5000 болельщиков
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На кубковые финалы во Франции пустят 5000 болельщиков

Франция
(1 голосов)

Матчи состоятся 24 и 31 июля

На кубковые финалы во Франции пустят 5000 болельщиков
Новина українською

Французская федерация футбола утвердила даты финалов Кубка Франции и Кубка Лиги в сезоне 2019/20.

Матч в рамках Кубка Франции ПСЖ и Сент-Этьен сыграют на "Стад де Франс" 24 июля, а финал Кубка лиги состоится 31 июля, в котором встретятся "ПСЖ" и "Лион".

По информации Get French Football News, матчи смогут посетить минимум 5000 фанатов.

Французская федерация футбола надеется, что финальный матч смогут посетить 25 000 болельщиков, но для этого потребуется разрешение правительства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Франции Кубок Французской Лиги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...