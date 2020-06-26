На кубковые финалы во Франции пустят 5000 болельщиков

Французская федерация футбола утвердила даты финалов Кубка Франции и Кубка Лиги в сезоне 2019/20.

Матч в рамках Кубка Франции ПСЖ и Сент-Этьен сыграют на "Стад де Франс" 24 июля, а финал Кубка лиги состоится 31 июля, в котором встретятся "ПСЖ" и "Лион".

По информации Get French Football News, матчи смогут посетить минимум 5000 фанатов.

Французская федерация футбола надеется, что финальный матч смогут посетить 25 000 болельщиков, но для этого потребуется разрешение правительства.