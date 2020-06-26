Бывший защитник ПСЖ и сборной Франции завершил карьеру

Жалле объявил о своем уходе в интервью L’Equipe, которое увидело свет сегодня утром.

По его словам, за 4 месяца карантина он все обдумал и понял, что его тело больше не выдержит полноценного сезона на высоком уровне. При этом ему катастрофично не хватает времени, чтобы воспитывать трех дочерей.

После завершения карьеры Жалле думает пойти по стопам родителей и унаследовать их винодельческий бизнес в родном городке Коньяк.

Кристоф Жалле на пике карьеры играл за "ПСЖ" (2009-14) и "Лион" (2014-17), а также вызывался в сборную Франции, за которую сыграл 16 матчей и забил 1 гол. В 2013-14 годах он выигрывал с "ПСЖ" Лигу 1.

Последний сезон в карьере правый бек провел в "Амьене", но регулярно получал травмы и наиграл только 12 матчей (1 гол) в чемпионате.

Ранее карьеру завершил еще один ветеран пикардийцев Матье Бодмер.