  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Чемпионат Франции начнется 22-го августа. Опубликован предварительный календарь турнира
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат Франции начнется 22-го августа. Опубликован предварительный календарь турнира

Франция
(1 голосов)

Прошлый завершить не получилось

Чемпионат Франции начнется 22-го августа. Опубликован предварительный календарь турнира
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Франции стал единственным из топ турниров, который был завершен досрочно из-за коронавируса. Сейчас обсуждается старт следующего сезона.

Читайте такжеПрезидент Лиона пригрозил судом французскому государству из-за досрочного завершения Лиги 1

Был разработан предварительный календарь соревнований. Первый тур должен пройти в конце лета - 22-го и 23-го августа. Последний матч в этом году пройдет 20-го декабря. А вот завершение Лиги 1 запланировано на 23-е мая 2021-го года.

Сегодня сообщалось, что на финалы кубковых турниров во Франции будут допущены зрители.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Лига 1 Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...