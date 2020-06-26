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Чемпионат Франции начнется 22-го августа. Опубликован предварительный календарь турнира
Прошлый завершить не получилось
Чемпионат Франции стал единственным из топ турниров, который был завершен досрочно из-за коронавируса. Сейчас обсуждается старт следующего сезона.
Был разработан предварительный календарь соревнований. Первый тур должен пройти в конце лета - 22-го и 23-го августа. Последний матч в этом году пройдет 20-го декабря. А вот завершение Лиги 1 запланировано на 23-е мая 2021-го года.
The 2020/2021 season calendar is here!— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) June 26, 2020
Read all about the upcoming season's schedule here https://t.co/cm2dXqcJqq pic.twitter.com/iqAxJDJwLY
Сегодня сообщалось, что на финалы кубковых турниров во Франции будут допущены зрители.