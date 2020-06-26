ПСЖ уговорил Курзаву остаться в команде - согласован долгосрочный контракт

Лейвин Курзава все таки останется в Париже. Ранее было много слухов, что он продолжит карьеру в одном из лондонских клубов.

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Как сообщает RMC Sport, руководство "ПСЖ" согласовало с защитником четырехлетний контракт. Нынешняя сделка истекает 30-го июня.

Отметим, что за "ПСЖ" Лейвин играет с 2015-го года. В последнем сезоне он выпал из основы, но источник уверяет, что Тухель и раздевалка клуба очень ценит француза.

Напомним, что совсем недавно парижане потеряли крайнего защитника.