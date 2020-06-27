Парижский талант для европейского гранда. Кто такой Ньянзу Куасси?

Парижская земля богата на таланты. Пока немалая часть мира называет "ПСЖ" большими денежными мешками, их академия занимается поставкой качественных игроков на европейский рынок. Одним из таких игроков станет Ньянзу Куасси, который вряд ли продлит контракт с парижанами и отправится в свободное плавание.

Танги Ньянзу Куасси появился в главной команде "ПСЖ" лишь в этом сезоне. Но кто он такой и откуда взялся? Парень родился в Париже 7 июня 2002 года в семье ивуарийцев. В шесть лет он оказался в учебном центре "Эпине-Атлетико". Примечательно, что в этой же команде свои первые шаги делал другой известный игрок с тем же именем – Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма". В одиннадцать лет Куасси транзитом через "Сенар-Муасси" был зачислен в академию "Фонтенбло". В разные годы за "Фонтенбло" выступали Лилиан Тюрам и Кристофер Нкунку, а также Кингсли Коман.

Уже в четырнадцать лет было понятно, что Ньянзу очень талантлив. Тогда же его заметили скауты "ПСЖ" и пригласили перейти в стан парижан. За два сезона на новом месте, в новых условиях и на новом уровне, Куасси смог показать впечатляющий рост. Практически сразу он стал играть с более старшими ребятами – командой U17, а затем перешел в U19.

В молодежке "ПСЖ" он был очень убедителен, был выбран капитаном, начал получать вызов в сборную Франции своего возраста. Да, он сделал выбор именно в пользу французов, хотя оба его родителя из Кот-д'Ивуара. Убедителен он был и для главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля. Центрального защитника, который в 2019 году стал самым многообещающим молодым игроком по версии "ПСЖ", летом повысили до первой команды. 18 августа 2019 года он впервые оказался в заявке на матч против "Ренна", 7 декабря был вынужден заменить на 25-й минуте Идриссу Гуйе, а 11 декабря в матче с "Галатасараем" стал самым молодым игроком "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Парень, который совершенно недавно играл со сверстниками, оказался вместе на поле со суперзвездами уровня Неймара и Мбаппе. И, что самое главное, совершенно не стушевался.

В клубе Ньянзу Куасси получил следующую характеристику: "игрок с огромной технической легкостью, способен много двигаться и продвигать мяч вперед, прилагает большие усилия на поле, цепко держит мяч и готов на все, чтобы его вернуть".

Молодой защитник Абду Диалло, воспитанник "Монако", бывший игрок дортмундской "Боруссии" и нынешний игрок "ПСЖ", дал очень лестную характеристику своему более молодому партнеру: "У нас в составе много игроков высокого уровня, которых я знал раньше. Но если говорить о неожиданностях, то есть у нас есть паренек Ньянзу Куасси, который производит хорошее впечатление".

22 января 2020 года – эта дата явно будет вписана самим Куасси в личный календарь золотыми буквами. В полуфинале Кубка Лиги "ПСЖ" принимал "Реймс". Маркиньос, забивший один из голов, был заменен на Ньянзу Куасси. Спустя шесть минут молодой центральный защитник эффектно поставил точку в матче, а "ПСЖ" победил 3:0. Свой первый гол Ньянзу отпраздновал фирменным танцем вместе с Неймаром. Этот мяч стал 4-тысячным в истории "Пари-Сен Жермен". На момент гола у игрока с клубом даже не было профессионального контракта, а самому ему еще не исполнилось восемнадцати.

В феврале от Куасси пострадал уже "Амьен". В матче-триллере, в котором обе команды забили по четыре мяча, Ньянзу дважды приходил на угловой и дважды благодаря своему высокому росту (188 см) и выбору позиции при подаче, огорчал вратаря "Амьена" Режиса Гюртнера.

За последний год Ньянзу Куасси оказывался сразу в двух важных рейтингах. После юношеского чемпионата мира авторитетное французское издание France Football включило его в символическую сборную турнира, назвав "сильным звеном во французской защите, которое помогло команде выступить отлично". Сайт Football Talent Scout опубликовал список из игроков, родившихся не раньше 2001 года, поставив Куасси на 16 место. Первые три остались за Райаном Черки ("Лион"), Эдуардо Камавинга ("Ренн") и Мэйсоном Гринвудом ("МЮ").

По своим физическим данным Ньянзу Куасси может выполнять сразу две роли: центрального защитника и опорного полузащитника. Правда, первая позиция считается для него более родной. Его нельзя назвать таким же крупным, как, к примеру, коллеги по амплуа Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк. Однако несмотря на то, что его телосложение уступает нидерландскому, он вполне успешно работает корпусом против атакующих игроков. По своим характеристикам Куасси похож на капитана сборной Франции на чемпионате мира 2002 года Марселя Десайи.

"Технически в нем нет пробелов. Приоритет защитника — прежде всего хорошо защищаться. И он эффективен в этой области. Его универсальность является большим преимуществом, но он должен быть осторожен и не рисковать", - сказал бывший защитник сборной Франции, а ныне консультант Canal+ Ален Рош.

Куасси очень умело пользуется своим высоком ростом, что позволяет ему быть успешным у своих ворот, и ворот соперника. У своих он хорошо снимает верховые мячи, у чужих – наносит удары головой. При не самой крейсерской скорости, что не так важно для центрального защитника, Ньянзу отлично выбирает позицию на поле, что помогает совершать перехваты.

В свои восемнадцать лет Ньянзу Куасси можно назвать готовым вариантом для любого топ-клуба. За ним охотились "Милан" и "РБ Лейпциг", однако, когда на горизонте появилась "Бавария", то остальные варианты как будто отпали. Высока вероятность, что свою карьеру он продолжит именно в Мюнхене. Для немецкого клуба этот трансфер будет бесплатным. Во многом это случится благодаря агенту игрока Хакиму Амуши. Он уже сделал несколько трансферов молодых парижских игроков в другие клубы, а теперь с зимы сделал все, чтобы Куасси не остался в "ПСЖ". Говорят, что все дело в бонусах.