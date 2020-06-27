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Монако заплатит 30 млн за защитника Реал Сосьедада

Франция
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Диего Льоренте близок к переезду в Лигу 1

Монако заплатит 30 млн за защитника Реал Сосьедада
Новина українською

Защитник "Реал Сосьедада" Диего Льоренте продолжит карьеру в "Монако", сообщает издание AS.

"Монегаски" заплатят за 26-летнего центрбека 30 миллионов евро.

Льоренте является выпускником мадридского "Реала". К "Сосьедаду" присоединился в 2017 году за 7 млн евро.

В текущем сезоне Диего провел 20 матчей в Ла Лиге, отличившись двумя ассистами. Льоренте также способен сыграть справа в обороне и в опорной зоне.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Диего Льоренте Монако (Франция)
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