Франция
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Монако заплатит 30 млн за защитника Реал Сосьедада
Диего Льоренте близок к переезду в Лигу 1
Защитник "Реал Сосьедада" Диего Льоренте продолжит карьеру в "Монако", сообщает издание AS.
"Монегаски" заплатят за 26-летнего центрбека 30 миллионов евро.
Льоренте является выпускником мадридского "Реала". К "Сосьедаду" присоединился в 2017 году за 7 млн евро.
В текущем сезоне Диего провел 20 матчей в Ла Лиге, отличившись двумя ассистами. Льоренте также способен сыграть справа в обороне и в опорной зоне.
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