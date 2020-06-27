Монако заплатит 30 млн за защитника Реал Сосьедада

Защитник "Реал Сосьедада" Диего Льоренте продолжит карьеру в "Монако", сообщает издание AS.

"Монегаски" заплатят за 26-летнего центрбека 30 миллионов евро.

Льоренте является выпускником мадридского "Реала". К "Сосьедаду" присоединился в 2017 году за 7 млн евро.

В текущем сезоне Диего провел 20 матчей в Ла Лиге, отличившись двумя ассистами. Льоренте также способен сыграть справа в обороне и в опорной зоне.