Пайет пошел на 50-процентное сокращение зарплаты ради Марселя

Французское издание Reuters cообщает, что лидер "Марселя" Димитри Пайет продлил контракт с клубом до 2024-го года.

Примечательно, что 33-летний атакующий полузащитник согласился на 50-процентное сокращение зарплаты на следующий сезон в условиях пандемии COVID-19.

Француз так прокомментировал свое решение.