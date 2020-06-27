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Пайет пошел на 50-процентное сокращение зарплаты ради Марселя

Франция
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33-летний француз продлил контракт с клубом до 2024-го года

Пайет пошел на 50-процентное сокращение зарплаты ради Марселя
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Французское издание Reuters cообщает, что лидер "Марселя" Димитри Пайет продлил контракт с клубом до 2024-го года.

Примечательно, что 33-летний атакующий полузащитник согласился на 50-процентное сокращение зарплаты на следующий сезон в условиях пандемии COVID-19.

Француз так прокомментировал свое решение.

"Любить клуб - это хорошо, но доказывать это - еще лучше. Я пошел к президенту, чтобы сделать это предложение", - заявил Пайет.

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В статье: Марсель (Франция) Димитри Пайет
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Источник:
Reuters
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