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Пайет пошел на 50-процентное сокращение зарплаты ради Марселя
33-летний француз продлил контракт с клубом до 2024-го года
Французское издание Reuters cообщает, что лидер "Марселя" Димитри Пайет продлил контракт с клубом до 2024-го года.
Примечательно, что 33-летний атакующий полузащитник согласился на 50-процентное сокращение зарплаты на следующий сезон в условиях пандемии COVID-19.
Француз так прокомментировал свое решение.
"Любить клуб - это хорошо, но доказывать это - еще лучше. Я пошел к президенту, чтобы сделать это предложение", - заявил Пайет.
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Источник:Reuters
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