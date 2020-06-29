Официально: Курзава подписал новый контракт с ПСЖ

Французский "ПСЖ" объявил о продлении контракта с Лейвином Курзава.

Защитник, который долгое время был связан с переездом в Лондон, все таки поставил свою подпись в новой сделке. Контракт расчитан до 2024-го года.

В последних сезона Курзава проиграл конкуренцию Бернату и редко выходил на поле. Всего же он провел за парижский гранд 123 матча за пять лет.