Франция
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Официально: Курзава подписал новый контракт с ПСЖ
Долгосрочная сделка
Французский "ПСЖ" объявил о продлении контракта с Лейвином Курзава.
Защитник, который долгое время был связан с переездом в Лондон, все таки поставил свою подпись в новой сделке. Контракт расчитан до 2024-го года.
4 saisons supplémentaires #Kurzawa2024 pic.twitter.com/znZzRDNYlG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2020
В последних сезона Курзава проиграл конкуренцию Бернату и редко выходил на поле. Всего же он провел за парижский гранд 123 матча за пять лет.
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