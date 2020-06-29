Бомбардир Лилля Осимхен получил приз Марка-Вивьена Фоэ

Центральный нападающий "Лилля" Виктор Осимхен получил приз Марка-Вивьена Фоэ как лучший африканец сезона во французской Лиге 1, сообщает L’Equipe.

Нигериец почти вдвое опередил других финалистов премии - Ислама Слимани из "Монако" и Юнеса Абдельхамида из "Реймса". Такое решение приняло жюри из почти сотни журналистов, специализирующихся на французском и африканском футболе.

Осимхен в минувшем розыгрыше чемпионата забил за "Лилль" 13 голов в 27 матчах. Еще пять мячей он провел в кубковых соревнованиях и Лиге чемпионов.

Приз Марка-Вивьена Фоэ вручается во Франции с 2009 года. Он назван в честь знаменитого камерунца, в прошлом игравшего за "Ланс", "Лион" и "Ман Сити", трагически умершего от сердечного приступа во время матча в 2003 году.

В прошлом сезоне обладателем награды стал уже экс-игрок "Лилля" Николя Пепе.