Франция
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ПСЖ объявил о продлении контрактов с тремя футболистами
Но лишь до конца сезона
"ПСЖ" договорился о временном продлении контрактов с тремя футболистами. Об этом сообщается пресс-служба чемпиона Франции.
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Подписи в новых контрактов поставили капитан Тьяго Силва, Эрик Чупо-Мотинг и вратарь Серхио Рико. Однако после завершения сезона троица получит статус свободных агентов.
@tsilva3, Eric Maxim Choupo-Moting et @sergiorico25 prolongent leur contrat jusqu’au terme de la saison.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2020
Отметим, что сегодня парижане долгосрочно продлили контракт с французским защитником.
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