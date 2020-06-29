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ПСЖ объявил о продлении контрактов с тремя футболистами

Франция
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Но лишь до конца сезона

ПСЖ объявил о продлении контрактов с тремя футболистами
UA-Футбол
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"ПСЖ" договорился о временном продлении контрактов с тремя футболистами. Об этом сообщается пресс-служба чемпиона Франции.

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Подписи в новых контрактов поставили капитан Тьяго Силва, Эрик Чупо-Мотинг и вратарь Серхио Рико. Однако после завершения сезона троица получит статус свободных агентов.

Отметим, что сегодня парижане долгосрочно продлили контракт с французским защитником.

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В статье: Тьяго Силва Эрик-Максим Чупо-Мотинг Серхио Рико Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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