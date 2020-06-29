ПСЖ объявил о продлении контрактов с тремя футболистами

"ПСЖ" договорился о временном продлении контрактов с тремя футболистами. Об этом сообщается пресс-служба чемпиона Франции.

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Подписи в новых контрактов поставили капитан Тьяго Силва, Эрик Чупо-Мотинг и вратарь Серхио Рико. Однако после завершения сезона троица получит статус свободных агентов.

@tsilva3, Eric Maxim Choupo-Moting et @sergiorico25 prolongent leur contrat jusqu’au terme de la saison. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2020

Отметим, что сегодня парижане долгосрочно продлили контракт с французским защитником.