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Марсель выкупил Гонсалеса у Вильярреала

Франция
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Игрок проведет в клубе ещё три года

Марсель выкупил Гонсалеса у Вильярреала
Новина українською

"Марсель" подписал контракт с испанским защитником Альваро Гонсалесом до 2023 года. Французский клуб активировал опцию выкупа.

Игрок перешел в "Марсель" на правах аренды из "Вильярреала" летом 2019 года. Сезон 2019/20 выдался для него более чем успешным, несмотря на преждевременное прекращение чемпионата из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Марсель (Франция) Марсель Вильярреал Олимпик (Марсель)
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