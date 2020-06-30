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Марсель выкупил Гонсалеса у Вильярреала
Игрок проведет в клубе ещё три года
"Марсель" подписал контракт с испанским защитником Альваро Гонсалесом до 2023 года. Французский клуб активировал опцию выкупа.
Игрок перешел в "Марсель" на правах аренды из "Вильярреала" летом 2019 года. Сезон 2019/20 выдался для него более чем успешным, несмотря на преждевременное прекращение чемпионата из-за пандемии коронавируса.
L'aventure continue 3 ans de plus pour @AlvaroGonzalez_ ????⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2020
Plus d'informations ???? https://t.co/mLPdyZSNLA pic.twitter.com/gFNZ5f6SWi
M E R C I ???? @OM_Officiel pic.twitter.com/sMoNNppHtB— Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) June 30, 2020