Марсель выкупил Гонсалеса у Вильярреала

"Марсель" подписал контракт с испанским защитником Альваро Гонсалесом до 2023 года. Французский клуб активировал опцию выкупа.

Игрок перешел в "Марсель" на правах аренды из "Вильярреала" летом 2019 года. Сезон 2019/20 выдался для него более чем успешным, несмотря на преждевременное прекращение чемпионата из-за пандемии коронавируса.