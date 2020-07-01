Звезда французских молодежек сменил Лион на Ниццу

Трансфер 20-летнего Амина Гуири обошелся "Ницце" в 7 млн евро. Кроме того, "Лион" выторговал 15% от суммы его следующей перепродажи, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт перспективного нападающего с "Орлятами" рассчитан до лета 2024 года.

Амин Гуири - один из самых одаренных центрфорвардов нового поколения во Франции. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2017 (U-17), забил 5 голов на ЧМ U-17 в том же году; оформил два дубля на Евро (U-19) в 2018 году.

В "Лионе" форвард, однако, почти не играл за первую команду - в минувшем сезоне ему доверили лишь 109 минут во всех турнирах. Зато Гуири забил 3 гола в 4 матчах в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее от "Ткачей" сбежал еще один их перспективный воспитанник Пьер Калулу - он выбрал "Милан".