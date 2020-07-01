Орье может вернуться во Францию. Монако хочет подписать скандального защитника

Защитник Серж Орье может вернуться во Францию. Об этом сообщает Sky Sports.

На данный момент в подписании игрока заинтересовано "Монако". Осуществить трансфер будет непросто, так как после прихода Моуриньо Серж вновь стал попадать в основу "шпор".

Орье выступал в Лиге 1 за "ПСЖ". Там он запоминался своим скандалом с главным тренером, после которого был отправлен во вторую команду.