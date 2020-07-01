Франция
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Орье может вернуться во Францию. Монако хочет подписать скандального защитника
Лондонцы вряд ли захотят его отпустить
Защитник Серж Орье может вернуться во Францию. Об этом сообщает Sky Sports.
На данный момент в подписании игрока заинтересовано "Монако". Осуществить трансфер будет непросто, так как после прихода Моуриньо Серж вновь стал попадать в основу "шпор".
Орье выступал в Лиге 1 за "ПСЖ". Там он запоминался своим скандалом с главным тренером, после которого был отправлен во вторую команду.
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