Франция
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Стал известен бюджет ПСЖ на ближайшее трансферное окно
Он составит около 70 миллионов евро
"ПСЖ" получит на ближайшее трансферное окно порядка 70 миллионов евро, сообщает Le Parisien. Парижане намерены приобрести правого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего.
На позицию центрального защитника рассматривается Курт Зума из "Челси". Лондонцы намерены выручить за него около 30 миллионов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
На счету 25-летнего француза в текущем сезоне 34 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
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