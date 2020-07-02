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Икарди: Перейдя в ПСЖ я сделал шаг вперед, с клубом я могу выигрывать трофеи

Франция
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С "Интером" это было делать сложнее

Икарди: Перейдя в ПСЖ я сделал шаг вперед, с клубом я могу выигрывать трофеи
UA-Футбол
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Этим летом "ПСЖ" выкупил у "Интера" контракт Мауро Икарди. Аргентинец уверен, что это большой шаг вперед в его карьере.

"Переход в "ПСЖ" - шаг вперед для меня. Сейчас мне 27 лет и я уже достаточно времени провел в Италии.

Я хотел играть за "ПСЖ", с этим клубом я могу выигрывать трофеи и выступать на наивысшем уровне. Именно это заставило меня захотеть перемен в моей карьере", - цитирует аргентинца официальный сайт парижан.

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В дебютном для себя сезоне в "ПСЖ" Икарди отметился 20 голами в 31-й игре.

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В статье: Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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