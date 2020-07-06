Гений одного города: Пайет урезал себе зарплату, чтобы помочь Марселю

А давайте вспомним, как много игроков в период кризиса пошли на ущемление своих интересов ради благополучия клуба, за который выступают? Можете вспомнить таких? Вот и мы тоже не особо.

То, что сделал Димитри Пайет в какой-то степени уникально для нынешнего мира, где правят спрос и предложение, а вопрос верности отошел сильно на задний план. Понимая, что клуб в беде, и срыв чемпионата положение только усугубил, плеймейкер добровольно предложил перезаключить контракт, урезав себе оклад почти наполовину.

Дело в том, что у Димитри было соглашение до лета 2022-го, по которому он зарабатывал на "Велодроме" 6 млн евро в год - серьезная сумма для клуба, чей дефицит бюджета за 2019 год достиг 85 млн. Это просто чудо, что УЕФА пошел на компромисс и допустил "Марсель" к Лиге чемпионов. Обычно в таких ситуациях регулятор беспощаден.

Так вот, Пайет сам (!) предложил урезать свою зарплату на 50% в следующем сезоне; на 30% в сезоне-2021/22; и еще на 40-60% в 2022-24 годах. Также он отказался и от подписного бонуса, суммарно сэкономив для клуба более 10 млн евро.

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Пресс-конференция, на которой Пайет объявил о своем решении, была созвана неожиданно даже для прессы, близкой к "Марселю".

???????????????????????????????????????????? à vie @DimPayet17 s’engage sur le très long terme à l’Olympique de Marseille pic.twitter.com/eGFOsaUruY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 27, 2020

"Я никому не говорил о том, что делаю, поскольку хотел избежать сплетен. Это чудо, что все удалось сохранить в тайне. Я не хотел, чтобы переговоры были неправильно поняты. Все, что я хотел сказать, я сказал этим контрактом.

Решение о снижении зарплаты я принял, когда услышал от президента, что клуб в таком положении, когда нужна помощь всех игроков. Кто еще мог помочь "Марселю", если не я?" - заявил журналистам Пайет и по реакции зала было видно, что у многих отвисла челюсть. Димитри сделал по-настоящему широкий жест, фактически дав понять - заканчивать карьеру он намерен на "Велодроме", а все слухи относительно его ухода не стоят выеденного яйца.

И хотя Пайету уже 33 года, в "Марселе" праздновали всю ночь. Ничего лучше этим паскудным, карантинным летом с клубом случиться не могло.

Димитри ведь не просто душа команды и ее живой символ, которого трибуны обожают не меньше, чем когда-то Папена, Боли или Дрогба. Он еще и один из последних топ-игроков в Европе, которые выступают не за гранды. И даже на своем излете он достаточно силен, чтобы в одиночку затащить команду в Лигу чемпионов.

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В конце 2019-го, подводя итоги прошлого десятилетия, WhoScored пришел к неожиданному выводу: оказывается, именно Пайет - самый креативный игрок Европы.

В "десятых" годах француз суммарно создал в чемпионате 974 голевых шанса для партнеров. На втором месте Месут Езил (916), дальше Эден Азар (830). Месси в этом рейтинге только пятый (789).

При этом за кого играл Пайет? Чередовал сильные и слабые отрезки в "Сент-Этьене"; потом не реализовал себя в "Лилле"; вроде как спелся с Бьелсой в "Марселе", но из-за безденежья в клубе отбыл в "Вест Хэм", где поиграл год и снова захандрил. Трансфер обратно на "Велодром" Димитри выбивал настолько отчаянно, что его даже простили. Взять хотя бы его обещание сломать себе ногу, если его не продадут. Славен Билич едва не потерял дар речи.

Тем не менее, сегодня Пайет постит в твиттере видео своих голов за "Молотобойцев", и в комментариях англичане его благодарят. Ненависть ушла - наследие осталось. Хотя "Вест Хэм" и покупает пачками легионеров каждое лето, по-настоящему великие игроки сюда редко забредают. Пайет, пожалуй, был единственным со времен Паоло Ди Канио.

А ушел француз, потому что все осточертело - вечные лондонские дожди, слабые партнеры, трусоватый оборонительный стиль. Димитри плевать хотел, что "Вест Хэм" не мог играть иначе - в футболе его всегда интересовал, прежде всего, собственный комфорт. Потому и обходили его гранды стороной.

Слишком уж много странностей у уроженца Реюньона. Еще в 16 лет его выгнали из школы "Гавра", несмотря на "задатки выше средних". Пайет вообще не обращал внимания на подсказки тренеров, играл и занимался, как сам того хотел, и вдобавок сильно тосковал по дому. В итоге он отбыл обратно на родной остров в Индийском океане, откуда вернулся в большой мир только через два года. Даже на Реюньоне тренерам стало обидно, что такой бриллиант пропадает, и они пригласили на матч скаута "Нанта" Лорана Гийо. Тому хватило 20 минут, чтобы принять решение.

Настрадался от Пайета и "Сент-Этьен". Молодой Димитри был на редкость психованным типом. Однажды он прямо на поле боднул головой партнера по команде Блеза Матюиди. Когда тот ответил и началась заварушка, соперники еле стояли на ногах от смеха.

Или вот история из 2010 года - Пайет отказался выходить на поле, узнав об интересе "ПСЖ". Даже тренер парижан Антуан Комбуаре его пристыдил, мол, ты и нам будешь не нужен, если так ведешь себя со своим клубом, но Димитри уперся на своем. Кристофу Гальтье пришлось пообещать строптивому полузащитнику, что клуб продаст его в конце сезона, и лишь тогда он вернулся к тренировкам.

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Всегда, где бы он не выступал, Пайет умел создавать неприятности на ровном месте. Как-то раз он ударил Вальбуэна за то, что тот пытался отобрать у него право исполнить штрафной. Хорошо, что Матье летом ушел - иначе пришлось бы уходить Димитри, и он бы не поработал с Марсело Бьелсой.

Аргентинец по прозвищу Сумасшедший быстро нашел подход к не менее сумасбродному Пайету. Бьелса первым из тренеров увидел в Димитри задатки классической "десятки", и перевел его с фланга в центр. И еще заставил усердно поработать год в тренажерном зале. Позже Пайет вспоминал, что ни до, ни после так не вкалывал, как при Эль Локо.

С другой стороны, то решение Бьелсы спасло бунтарю карьеру. Получив в ноги мяч и избавившись от оборонительной работы, Пайет начал вытворять такое, что едва не лишил "ПСЖ" титула в сезоне-2014/15. А еще через год стал самым ярким игроком сборной Франции на домашнем чемпионате Европы. Распиаренные Погба и Гризманн выглядели на его фоне дровосеками. Они выходили на поле работать, а Пайет - творить.

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С тех пор прошло уже четыре года, но возраст все еще не сказался на плеймейкере, даром что он регулярно забывает про режим. Что такое пара лишних кило, когда в голове столько идей?

Happy birthday me

C’est vrai qu’il est beau mais avec votre réaction @gregmargotton & @BixeLizarazu ça le rend magnifique https://t.co/UlrBd1w4qn — Dimitri Payet (@dimpayet17) June 10, 2020

Пайет дотащил "Марсель" до финала Лиги Европы-2018 и непременно поборолся бы там с "Атлетико", если бы не досадная травма уже на 20-й минуте. Уходя с поля, он рыдал - скорее всего, это была его последняя возможность поднять над головой еврокубок.

Правда, есть еще чемпионат Франции, и там Димитри среди лучших уже четыре сезона подряд. Более того, с приходом Андре Виллаш-Боаша в "Марсель", Пайет прибавил в целеустремленности, настрое, за счет чего даже в отсутствие травмированного Флориана Товена вытащил команду на второе место в чемпионате.

Это фантастический результат, учитывая, сколько денег тратят на новичков "Лион" и "Монако", а еще серьезные проекты в "Лилле" и "Ницце". "Марсель" прошел весь сезон группой из 13-14 исполнителей, большинство из которых не попали бы даже в ротацию конкурентов. Но за счет сплоченной, многослойной обороны и гения Пайета впереди, южане впервые за 7 лет пробились в ЛЧ.

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И вот теперь, по окончании сезона, Димитри вновь подставил плечо клубу, на этот раз в финансовом плане. Будьте уверены, в "Марселе" этого не забудут.

Пайет давно обладает культовым статусом на "Велодроме". Эта арена с момента основания служила прибежищем бунтарям всех мастей - от крайне левых до анархистов. Наверное, по этой причине непростую, эмоциональную, но творческую натуру Пайета здесь понимают лучше, чем в другом месте. А сам Димитри тянется в Марсель, как никуда больше во вселенной.

Они одно целое, как бы высокопарно это не прозвучало. Поэтому, оказав помощь "Марселю", Пайет не "запиарился" и уж точно не потерял 10 млн, а наоборот - инвестировал их в достойное завершение своей карьеры.

Мастер - он везде мастер, это понятно. Но Пайет - это вам не Роналду, колотящий голы в любой форме, в любой команде, в любой точке мира. Он слишком хрупок для машины. Чтобы талант Димитри сиял в полной мере, нужны специфические условия, главное из которых - подпитка эмоциями "Велодрома". Когда ее нет, он чахнет и теряет берега. Зато с ней в следующие четыре года еще не одну сотню голевых шансов создаст, это мы вам обещаем.