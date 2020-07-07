Усиление перед квалификацией ЛЧ: Ренн оформит трансфер хавбека Лиона

Футбольный клуб "Ренн" находится в процессе оформления сделки с полузащитником "Лиона" Мартеном Терье за 12 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

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По информации Get French Football News, уже сегодня вечером "Лион" подтвердит переход 23-летнего французского исполнителя.

Терье стал игроком "Лиона" в июле 2018 года – в ходе кампании 2019/20 он вышел в старте в 22 матчах, забил 6 голов в рамках всех соревнований. Данный трансфер – явное усиление для "Ренна" перед выступлением в квалификации главного клубного европейского турнира.