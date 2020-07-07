  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Жуниньо: ПСЖ сделал для Неймара все, что тот хотел и он должен показать благодарность
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жуниньо: ПСЖ сделал для Неймара все, что тот хотел и он должен показать благодарность

Франция
(1 голосов)

Интересная точка зрения

Жуниньо: ПСЖ сделал для Неймара все, что тот хотел и он должен показать благодарность
UA-Футбол
Новина українською

Технический директор "Лиона" Жуниньо высказал свое мнение о лидере "ПСЖ" Неймаре.

"В Бразилии нас с детства учили думать только о деньгах, но в Европе иначе. Меня с детства учили идти бразильским путем - переходить в тот клуб, где больше платят.

Взгляните на Неймара. Он перешел в "ПСЖ" только из-за денег, клуб сделал все, что тот хотел, а теперь он хочет уйти не отработав контракт. Он должен полностью отдаваться на поле, чтобы выразить благодарность.

Неймар должен показать ответственность и свои человеческие качества. Проблема в том, что в Бразилии сейчас культура жадности и все хотят больше денег. Нас этому учили, мы этому и научились", - цитирует Жуниньо Goal.

Читайте такжеЭкс-игрок Ливерпуля: Клоппу не нужны Месси или Неймар, он развивает своих игроков

Ранее была информация, что Неймар должен денег "Барселоне".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Жуниньо Пернамбукано Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...