Жуниньо: ПСЖ сделал для Неймара все, что тот хотел и он должен показать благодарность

Технический директор "Лиона" Жуниньо высказал свое мнение о лидере "ПСЖ" Неймаре.

"В Бразилии нас с детства учили думать только о деньгах, но в Европе иначе. Меня с детства учили идти бразильским путем - переходить в тот клуб, где больше платят.

Взгляните на Неймара. Он перешел в "ПСЖ" только из-за денег, клуб сделал все, что тот хотел, а теперь он хочет уйти не отработав контракт. Он должен полностью отдаваться на поле, чтобы выразить благодарность.

Неймар должен показать ответственность и свои человеческие качества. Проблема в том, что в Бразилии сейчас культура жадности и все хотят больше денег. Нас этому учили, мы этому и научились", - цитирует Жуниньо Goal.

Ранее была информация, что Неймар должен денег "Барселоне".