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Жуниньо: ПСЖ сделал для Неймара все, что тот хотел и он должен показать благодарность
Интересная точка зрения
Технический директор "Лиона" Жуниньо высказал свое мнение о лидере "ПСЖ" Неймаре.
"В Бразилии нас с детства учили думать только о деньгах, но в Европе иначе. Меня с детства учили идти бразильским путем - переходить в тот клуб, где больше платят.
Взгляните на Неймара. Он перешел в "ПСЖ" только из-за денег, клуб сделал все, что тот хотел, а теперь он хочет уйти не отработав контракт. Он должен полностью отдаваться на поле, чтобы выразить благодарность.
Неймар должен показать ответственность и свои человеческие качества. Проблема в том, что в Бразилии сейчас культура жадности и все хотят больше денег. Нас этому учили, мы этому и научились", - цитирует Жуниньо Goal.
Ранее была информация, что Неймар должен денег "Барселоне".