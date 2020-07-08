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Следите за собой: Леонардо ответил на критику Неймара от Жуниньо

Франция
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Бразильские страсти во Франции

Следите за собой: Леонардо ответил на критику Неймара от Жуниньо
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Вчера спортдир "Лиона" Жуниньо Пернамбукано раскритиковал Неймара за то, что тот неблагодарно относится к "ПСЖ", создавшему ему идеальные условия. В Париже моментально ответили.

"Я не понимаю, почему президент Ола постоянно говорит о "ПСЖ". Теперь вот еще и Жуниньо рассуждает о "ПСЖ" и Неймаре. Было бы лучше, если бы они говорили про свой клуб. Мы не обсуждаем ситуацию в "Лионе" и просим оставить в покое нас и наш клуб", - заявил директор парижан Леонардо в интервью RMC Sport.

Ранее AS писал, что Неймар договорился с руководством "ПСЖ", что его отпустят, если "Барса" сделает официальное предложение.

При этом последние слухи из Каталонии дают понять, что как минимум этим летом трансфера не будет, и сине-гранатовые дадут второй шанс Антуану Гризманну.

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В статье: Леонардо Неймар Жуниньо Пернамбукано Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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