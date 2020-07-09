Официально: Чемпионат Франции стартует 22-го августа

Сегодня был официально опубликован календарь французской Лиги 1. Отметим, что это был единственный топ-чемпионат, который завершился досрочно в текущем сезоне.

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Первый тур нового сезона начнется 22-го августа. "ПСЖ" начнет защиту титула игрой против "Метца", "Марсель" попытается дома одолеть "Сент-Этьен", а центральной игрой тура станет встреча "Лилля" и "Ренна".

Планируется, что чемпионат будет завершен 23-го мая. С полным расписанием вы можете ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

Отметим, что этим летом еще состоятся финалы кубка Франции и кубка французской лиги. На матчах будут присутствовать зрители.

Также интересно, что две команды, "Лион" и "ПСЖ", могут пропустить первый тур, если выйдут в финал Лиги Чемпионов. Решающий матч состоится 23-го августа.