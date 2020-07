Официально: Чемпионат Франции стартует 22-го августа

Сегодня был официально опубликован календарь французской Лиги 1. Отметим, что это был единственный топ-чемпионат, который завершился досрочно в текущем сезоне.

Первый тур нового сезона начнется 22-го августа. "ПСЖ" начнет защиту титула игрой против "Метца", "Марсель" попытается дома одолеть "Сент-Этьен", а центральной игрой тура станет встреча "Лилля" и "Ренна".

Планируется, что чемпионат будет завершен 23-го мая. С полным расписанием вы можете ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

It's here!



Check out the 2020/2021 @Ligue1_ENG fixture list https://t.co/usreUgPJgv pic.twitter.com/epufkScGAp