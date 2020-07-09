Бывший форвард Челси подписался в Лансе

29-летний Гаэль Какута перебрался в "Ланс" из "Амьена" на правах аренды с правом выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

"Ланс" - родной клуб для футболиста, именно отсюда он отбыл в "Челси" в 2007 году, когда ему было всего 16 лет.

"Именно здесь все начиналось. Я всегда хотел сыграть за первую команду "Ланса". Это ведь моя детская мечта. Но на главное поле выходил только в качестве болбоя", - заявил Гаэль в первом интервью после трансфера.

Какута пребывал на контракте у "Челси" в 2007-15 годах, но так и не пробился в основу синих, регулярно сдаваясь в аренду. Последние три сезона Гаэль провел в "Амьене", где успешно сменил амплуа - с форварда на плеймейкера. В минувшем чемпионате на его счету 2 гола и 5 ассистов в 24 матчах.

По итогам прошлого сезона "Амьен" вылетел из Лиги 1, а "Ланс" наоборот туда поднялся.