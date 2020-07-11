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Кимпембе продлил контракт с ПСЖ до 2024 года
В составе парижан защитник провел 136 матчей и завоевал 13 трофеев
Защитник "ПСЖ" Преснел Кимпембе продлил контракт с парижским клубом.
Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.
24-летний Кимпембе является воспитанником "ПСЖ". Преснел пребывает в структуре клуба с 2005-го года. В футболке основной команды парижан защитник провел 136 матчей и выиграл 13 трофеев. В текущем сезоне Лиги 1 Кимпембе принял участие в 16 матчах.
"ПСЖ" - это клуб, которому принадлежит мое сердце, здесь я вырос. Я нахожусь здесь с восьми лет. Подписание долгосрочного контракта с клубом - это честь для меня", - рассказал Кимпембе.
Un futur en Rouge & Bleu pour un vrai enfant du club ❤️????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2020
✍️ #Kimpembe2024 pic.twitter.com/TxlAxuEMRQ