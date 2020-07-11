Кимпембе продлил контракт с ПСЖ до 2024 года

Защитник "ПСЖ" Преснел Кимпембе продлил контракт с парижским клубом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

24-летний Кимпембе является воспитанником "ПСЖ". Преснел пребывает в структуре клуба с 2005-го года. В футболке основной команды парижан защитник провел 136 матчей и выиграл 13 трофеев. В текущем сезоне Лиги 1 Кимпембе принял участие в 16 матчах.

"ПСЖ" - это клуб, которому принадлежит мое сердце, здесь я вырос. Я нахожусь здесь с восьми лет. Подписание долгосрочного контракта с клубом - это честь для меня", - рассказал Кимпембе.