ПСЖ в первом спарринге после карантина победил 9:0

Парижане, судя по всему, решительно настроены перед решающими стадиями Лиги чемпионов. Несмотря на отмену чемпионата Франции, "ПСЖ" продемонстрировал завидные физические кондиции в первом же спарринге против "Гавра", выступающего в Лиге 2.

Команда Томаса Тухеля очень интенсивно провела стартовые 60 минут, отгрузив сопернику аж 9 сухих мячей. По дублю за "ПСЖ" оформили Мауро Икарди, Пабло Сарабия и Неймар; еще по голу забили Мбаппе, Гана Гуйе и юный воспитанник клуба Калимуэндо.

Любопытно также, что "Стад Осеан", где проходила игра, посетили 5,000 зрителей - это крупнейшая аудитория во Франции от начала эпидемии коронавируса в марте.

Ранее жребий определил, что соперником "ПСЖ" по четвертьфиналу Лиги чемпионов станет "Аталанта".