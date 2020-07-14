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Бельгиец заменит бельгийца: ПСЖ готов подписать защитника Аталанты

Франция
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Парижу нужно защитники

Бельгиец заменит бельгийца: ПСЖ готов подписать защитника Аталанты
UA-Футбол
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"ПСЖ" хочет подписать Тимоти Кастаня из "Аталанты". Об этом сообщает Le 10 Sport.

Бельгийский игрок должен будет занять место Томаса Менье, который отправился в "Боруссию". Контракт игрока истекает летом 2021-го года.

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Трансферная стоимость защитника оценивается в 16 миллионов. За 26 матчей в этом сезоне Кастань отдал четыре голевые.

Отметим, что "Атланта" может лишиться и левого защитника - его хочет подписать "Ювентус".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Тимоти Кастань
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