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Бельгиец заменит бельгийца: ПСЖ готов подписать защитника Аталанты
Парижу нужно защитники
"ПСЖ" хочет подписать Тимоти Кастаня из "Аталанты". Об этом сообщает Le 10 Sport.
Бельгийский игрок должен будет занять место Томаса Менье, который отправился в "Боруссию". Контракт игрока истекает летом 2021-го года.
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Трансферная стоимость защитника оценивается в 16 миллионов. За 26 матчей в этом сезоне Кастань отдал четыре голевые.
Отметим, что "Атланта" может лишиться и левого защитника - его хочет подписать "Ювентус".
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