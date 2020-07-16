  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Типичный ПСЖ: Менье обвинил руководство парижан во лжи
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Типичный ПСЖ: Менье обвинил руководство парижан во лжи

Франция
(1 голосов)

Тома уверяет, что хотел закончить ЛЧ в Париже

Типичный ПСЖ: Менье обвинил руководство парижан во лжи
Новина українською

Правый бек Тома Менье, который недавно бесплатно перебрался из "ПСЖ" в дортмунскую "Боруссию", раскритиковал руководство парижан.

По словам бельгийца, он хотел закончить с "ПСЖ" текущую Лигу чемпионов, однако спортдир клуб Леонардо палец о палец не ударил, чтобы об этом договориться.

"Леонардо ни разу не попробовал договориться с "Боруссией", оставив меня одного. Он хотел, чтобы я остался и играл за "ПСЖ" бесплатно. По телефону мне сказали, что встречаться со мной никто не будет. Потом Леонардо заявил прессе, что я отказался продлить контракт, но это ложь, я хочу это прояснить", - цитирует Менье DPA.

28-летний Менье выступал за "ПСЖ" с 2016-го и последнее время был основным правым защитником в команде. В минувшем сезоне он провел за клуб 27 матчей и забил 1 гол.

Параллельно парижане продлили контракты до конца ЛЧ с Тиаго Силвой, Эриком Чупо-Мотингом и Серхио Рико.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Леонардо Томас Менье Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...