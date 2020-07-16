Грустно и стыдно: Сент-Этьен затеял войну с легендой клуба

Печальная история разворачивается уже пятый месяц на "Жоффруа Гишар". Боссы "Сент-Этьена" всеми силами выгоняют из клуба его легенду - 33-летнего вратаря Стефана Руффье.

Ветеран в последний раз выходил на поле в середине февраля, после чего был сенсационно исключен из состава. Его место в основе занял дублер Жесси Мулен, а тренер Клод Пюэль на пресс-конференции сообщил СМИ, что Руффье останется в запасе до конца сезона, не назвав причин такого решения.

Через день ситуацию еще усугубило интервью агента вратаря, который грубовато прошелся по Пюэлю и руководителям "Стефануа". В ответ клуб подал на него иск на 180,000 евро.

В итоге в трех оставшихся до остановки сезона матчах играл Мулен, но это не сильно помогло "Сент-Этьену" - команда продолжила пропускать и в итоге закончила чемпионат на 17-й позиции, в трех очках от зоны вылета.

За время карантина общий язык стороны не нашли, и дошло до того, что неделю назад "Сент-Этьен" обвинил вратаря в отказе тренироваться и отстранил от команды на неопределенный срок. А уже 15 июля Руффье не пустили на спарринг "Стефануа" против "Шарлеруа". Также стороны договорились о встрече 22 июля, на которой, как ожидается, обсудят разрыв контракта.

L’Equipe пишет, что главная причина агрессивных действий руководства - не столько конфликт Руффье и Пюэля, сколько желание избавиться от стареющего вратаря, который зарабатывает больше всех в клубе - 2,3 млн евро в год. Зимой клубные боссы пытались по-хорошему уломать Руффье либо пойти на снижение зарплаты, либо уйти в другое место, но тот отказался, после чего руководство начало силой выталкивать Стефана из клуба.

Крайне неоднозначное решение, учитывая вклад Руффье в историю "Сент-Этьена". Он выступает за зеленых с 2011 года и суммарно провел за клуб 383 матча, из которых 117 - на ноль. В форме "Стефануа" голкипер сделал 867 сэйвов - это рекорд Лиги 1 за прошлое десятилетие. В 2017 году France Football признал Стефана лучшим вратарем чемпионата Франции.

Предполагается, что если Руффье станет свободным агентом, его вскоре подпишет "Монпелье". Сегодня тренер "Паладинов" Мишель Тер-Закарян подтвердил, что переговоры на этот счет в самом разгаре.