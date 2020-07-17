Неймар начал переговоры по новому контракту с ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар и его представители начали переговоры с руководством "ПСЖ" о продлении контракта, сообщает RMC Sport.

Год назад форвард был готов доплатить со своего кармана несколько миллионов, лишь бы уехать из Франции, но с тех пор резко изменил свое мнение, демонстрировал образцовое отношение и неоднократно говорил, что счастлив в Париже.

По информации издания, Неймар вернулся после карантина из Бразилии, похудев на 2,5 кг. Он решительно настроен побороться за победу в ЛЧ, и не прочь продлиться в "ПСЖ" на долгий срок. Его текущее соглашение с клубом истекает через два года.

Пока переговоры между сторонами продвигаются медленно, и прогресс невелик, однако боссы "ПСЖ" настроены оптимистично, в отличие от ситуации с Килианом Мбаппе, который пока идет в отказ.

28-летний Неймар играет в Париже с 2017 года и в текущем сезоне забил за клуб 18 голов в 22 матчах во всех турнирах.

Согласно текущему контракту зарплата бразильца на "Парк де Пренс" составляет около 36 млн евро в год. Больше среди футболистов по неофициальным данным получает только лидер "Барсы" Лионель Месси.

Ранее пресса писала, что Неймар может вернуться на "Камп Ноу" в обмен на Усмана Дембеле и 80 млн евро.