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Неймар начал переговоры по новому контракту с ПСЖ

Франция
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Прощай, "Барса"?

Неймар начал переговоры по новому контракту с ПСЖ
Новина українською

Бразильский нападающий Неймар и его представители начали переговоры с руководством "ПСЖ" о продлении контракта, сообщает RMC Sport.

Год назад форвард был готов доплатить со своего кармана несколько миллионов, лишь бы уехать из Франции, но с тех пор резко изменил свое мнение, демонстрировал образцовое отношение и неоднократно говорил, что счастлив в Париже.

По информации издания, Неймар вернулся после карантина из Бразилии, похудев на 2,5 кг. Он решительно настроен побороться за победу в ЛЧ, и не прочь продлиться в "ПСЖ" на долгий срок. Его текущее соглашение с клубом истекает через два года.

Пока переговоры между сторонами продвигаются медленно, и прогресс невелик, однако боссы "ПСЖ" настроены оптимистично, в отличие от ситуации с Килианом Мбаппе, который пока идет в отказ.

28-летний Неймар играет в Париже с 2017 года и в текущем сезоне забил за клуб 18 голов в 22 матчах во всех турнирах.

Согласно текущему контракту зарплата бразильца на "Парк де Пренс" составляет около 36 млн евро в год. Больше среди футболистов по неофициальным данным получает только лидер "Барсы" Лионель Месси.

Ранее пресса писала, что Неймар может вернуться на "Камп Ноу" в обмен на Усмана Дембеле и 80 млн евро.

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В статье: Неймар Барселона Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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