Без будущего: Лион лишился еще одного молодого таланта

"Лион" продал перспективного центрального защитника Умара Соле в "РБ Зальцбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки составила 4,5 млн евро, плюс еще 4 млн прописаны в качестве бонусов. Также "Ткачи" сохранили за собой 15% от суммы следующей перепродажи игрока.

20-летний Соле пребывал в системе "Лиона" с 2018 года, но так и не получил шанса в элите, проведя лишь 4 матча за первую команду. Параллельно Умар оставался основным в сборной Франции U-19, за которую провел 12 матчей (1 гол).

Ранее этим летом "Лион" продал 20-летнего форварда Амина Гуири в "Ниццу", а 20-летний латераль Пьер Калулу сбежал в "Милан" как свободный агент.

При этом у клуба наметились серьезные проблемы - "Ткачи" взяли в кредит 100 млн евро, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса.