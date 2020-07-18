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Без будущего: Лион лишился еще одного молодого таланта

Франция
(1 голосов)

Умар Соле перешел в "РБ Зальцбург"

Без будущего: Лион лишился еще одного молодого таланта
Новина українською

"Лион" продал перспективного центрального защитника Умара Соле в "РБ Зальцбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки составила 4,5 млн евро, плюс еще 4 млн прописаны в качестве бонусов. Также "Ткачи" сохранили за собой 15% от суммы следующей перепродажи игрока.

20-летний Соле пребывал в системе "Лиона" с 2018 года, но так и не получил шанса в элите, проведя лишь 4 матча за первую команду. Параллельно Умар оставался основным в сборной Франции U-19, за которую провел 12 матчей (1 гол).

Ранее этим летом "Лион" продал 20-летнего форварда Амина Гуири в "Ниццу", а 20-летний латераль Пьер Калулу сбежал в "Милан" как свободный агент.

При этом у клуба наметились серьезные проблемы - "Ткачи" взяли в кредит 100 млн евро, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Лион трансферы Умар Соле
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