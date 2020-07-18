Революция в Монако: новым тренером будет Нико Ковач

Как сообщает L’Equipe, в эти минуты в "Монако" происходит смена тренера. Боссы клуба сообщили наставнику Роберту Морено, что его контракт расторгнут.

Увольнение 42-летнего испанца нельзя назвать сенсацией - у боссов монегасков накопилось к нему много вопросов.

Во-первых, "Монако" не вышел в еврокубки и в целом под руководством Морено играл нестабильно - 5 побед, 3 ничьи, 4 поражения в 12 матчах. Во-вторых, агрессивный, атакующий стиль с высоким процентом владения, который обещал тренер, на практике проходил только с записными аутсайдерами.

Ну и в-третьих, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев сомневался в способностях Морено в тимбилдинге - по мнению россиянина, Роберту не хватало в этом деле опыта.

По информации все того же L’Equipe, освободившееся кресло тренера монегасков уже в ближайшие часы займет Нико Ковач, который в прошлом декабре был уволен из "Баварии". Хорват уже дал свое согласие на назначение, и сейчас стороны утрясают последние детали договора.

Напомним, Роберт Морено работал с "Монако" с 28 декабря 2019-го. До этого он несколько месяцев возглавлял сборную Испании, а еще раньше был ассистентом Луиса Энрике.