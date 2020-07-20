Ковач был не первым: Монако получил отказ от Почеттино

Совсем недавно в "Монако" сменился главный тренер. На место уволенного Морено пришел Нико Ковач.

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Однако экс-тренер "Баварии" был не первым претендентом. Как сообщает The Athletic, французская сторона выходила на контракт с Маурисио Почеттино. Аргентинский наставник сразу ответил отказом.

До этого, Почеттино не захотел переезжать в Португалию.