  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. К 50-летию: Пари Сен-Жермен представил новую форму на сезон-2020/21
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

К 50-летию: Пари Сен-Жермен представил новую форму на сезон-2020/21

Франция
(1 голосов)

Время обновиться

К 50-летию: Пари Сен-Жермен представил новую форму на сезон-2020/21
Новина українською

Новая домашняя экипировка французского "Пари Сен-Жермен" выполнена в традиционных для клуба цветах, синем и белом, с красной полоской посередине.

Читайте такжеНовая форма сборной Украины появилась в продаже. Цена - 1450 грн

Форма приурочена к 50-летию парижского клуба. Полосы также присутствуют на рукавах и воротнике – техническим спонсором "ПСЖ" остается американская фирма Nike.

В текущем сезоне парижане сыграют в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена", а также в решающем матче за Кубок французской лиги с "Лионом". В Лиге чемпионов Неймар и компания встретятся в ¼ финала с "Аталантой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: футбольная форма Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...