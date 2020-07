К 50-летию: Пари Сен-Жермен представил новую форму на сезон-2020/21

Новая домашняя экипировка французского "Пари Сен-Жермен" выполнена в традиционных для клуба цветах, синем и белом, с красной полоской посередине.

Форма приурочена к 50-летию парижского клуба. Полосы также присутствуют на рукавах и воротнике – техническим спонсором "ПСЖ" остается американская фирма Nike.

PSG release their 50th anniversary home and away shirts for 2020/21 pic.twitter.com/mLc9I1SyeY