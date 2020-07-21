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К 50-летию: Пари Сен-Жермен представил новую форму на сезон-2020/21
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Новая домашняя экипировка французского "Пари Сен-Жермен" выполнена в традиционных для клуба цветах, синем и белом, с красной полоской посередине.
Форма приурочена к 50-летию парижского клуба. Полосы также присутствуют на рукавах и воротнике – техническим спонсором "ПСЖ" остается американская фирма Nike.
PSG release their 50th anniversary home and away shirts for 2020/21 pic.twitter.com/mLc9I1SyeY— B/R Football (@brfootball) July 21, 2020
В текущем сезоне парижане сыграют в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена", а также в решающем матче за Кубок французской лиги с "Лионом". В Лиге чемпионов Неймар и компания встретятся в ¼ финала с "Аталантой".