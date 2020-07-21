Неудержимые: ПСЖ разгромил Селтик в товарищеском матче

Французский "ПСЖ" продолжает подготовку к Лиге Чемпионов. Из-за досрочной остановки Лиги 1, парижане набирают форму в товарищеских матчах. Сегодня был проведен третий.

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Команда Тухеля не почувствовала сопротивлений "Селтика". В ворота чемпиона Шотландии было забито сразу четыре гола. Главные звезды, Неймар и Мбаппе, отметились.

C'est terminé ! ???? #PSGCEL



Un nouveau maillot inauguré avec une belle victoire collective au Parc ????️❤️???? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/zgLAFicueh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2020

Отметим, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов "ПСЖ" сыграет с "Аталантой".