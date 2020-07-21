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Неудержимые: ПСЖ разгромил Селтик в товарищеском матче

Франция
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Уже третья победа

Неудержимые: ПСЖ разгромил Селтик в товарищеском матче
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Французский "ПСЖ" продолжает подготовку к Лиге Чемпионов. Из-за досрочной остановки Лиги 1, парижане набирают форму в товарищеских матчах. Сегодня был проведен третий.

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Команда Тухеля не почувствовала сопротивлений "Селтика". В ворота чемпиона Шотландии было забито сразу четыре гола. Главные звезды, Неймар и Мбаппе, отметились.

Отметим, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов "ПСЖ" сыграет с "Аталантой".

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В статье: Андер Эррера Неймар Селтик (Глазго) Пабло Сарабия Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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