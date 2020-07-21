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Мбаппе подтвердил, что останется в ПСЖ на следующий сезон

Франция
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А потом в Мадрид?

Мбаппе подтвердил, что останется в ПСЖ на следующий сезон
UA-Футбол
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После разгрома "Селтика", лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе успокоил фанатов клуба, заявив, что не думает об уходе.

"Я остаюсь в Париже и хочу быть частью проекта. Я останусь в "ПСЖ" и постараюсь выиграть как можно больше титулов.

Это будет мой четвертый год в клубе. Очень важный год, так как "ПСЖ" будет отмечать 50-летие. Я постараюсь выиграть больше трофеев и дать лучшую версию себя", - цитирует француза Bein Sports France.

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На счету Килиана в этом сезоне 30 голов в 33-х матчах. Его контракт с "ПСЖ" истекает в 2022-м году.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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