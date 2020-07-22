  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тьяго Силва попрощался с фанатами ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьяго Силва попрощался с фанатами ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Игрок покинет парижан по окончании сезона

Тьяго Силва попрощался с фанатами ПСЖ
Новина українською

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва провёл свой последний домашний матч за французский клуб.

Силва вышел в стартовом составе парижан в товарищеском матче с "Селтиком" (4:0) и был заменён в перерыве. По окончании матча бразилец попрощался с фанатами "Пари Сен-Жермен".

Бразилец отыграет за "ПСЖ" в матчах Лиги чемпионов, а затем покинет клуб, так как его контракт закончится по окончании сезона.

Силва перешёл в "ПСЖ" летом 2012 года из "Милана". В составе парижского клуба футболист провёл 310 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьяго Силва Тьяго Сильва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...