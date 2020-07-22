Тьяго Силва попрощался с фанатами ПСЖ

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва провёл свой последний домашний матч за французский клуб.

Силва вышел в стартовом составе парижан в товарищеском матче с "Селтиком" (4:0) и был заменён в перерыве. По окончании матча бразилец попрощался с фанатами "Пари Сен-Жермен".

Бразилец отыграет за "ПСЖ" в матчах Лиги чемпионов, а затем покинет клуб, так как его контракт закончится по окончании сезона.

Силва перешёл в "ПСЖ" летом 2012 года из "Милана". В составе парижского клуба футболист провёл 310 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.