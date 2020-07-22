Йович и Костич могут отправиться в Монако вслед за Ковачем

Совсем недавно Нико Ковач возглавил "Монако". Уже сейчас специалист составляет список вероятных новичков.

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Как сообщает Sport Bild, он хочет видеть в новом клубе Луку Йовича и Филипа Костича. Он работал с ними в "Айнтрахте" и они доходили до полуфинала Лиги Европы.

Йовича будет непросто подписать, так как за ним охотятся ряд итальянских команд.