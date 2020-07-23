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Капитан ПСЖ признался, что не хотел покидать клуб
С ним не продлили контракт
Бразильский защитник "ПСЖ" Тьяго Силва признался, что был готов остаться в клубе.
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"Это особенный день для меня. Товарищи по команде спрашивали меня, могу ли остаться, но не я принимал решение. Сейчас не время говорить об этом.
Я не хотел уходить, но решение уже принято. Давайте больше не говорить об этом. Я понимаю, что всем интересно, в чем причина, но не стоит", - заявил капитан парижан.
После игр Лиги Чемпионов Силва получит статус свободного агента.
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