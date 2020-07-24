Французы возвращаются после 135-дневной паузы – сегодня ПСЖ и Сент-Этьен разыграют Кубок страны

Сегодня, 24 июля, на "Парк Де Пренс" в Париже состоится решающий поединок за Кубок Франции. Чемпион Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" сыграет на своем домашнем стадионе с "Сент-Этьеном".

Стартовый свисток прозвучит в 22:10 по киевскому времени.

Напомним, 30 апреля 2020 года "ПСЖ" был досрочно признан чемпионом Франции, а розыгрыш первенства завершили. Решение чиновников было встречено болельщиками и прессой крайне неоднозначно.