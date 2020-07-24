Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французы возвращаются после 135-дневной паузы – сегодня ПСЖ и Сент-Этьен разыграют Кубок страны
Те, кого больше всего осуждают
Сегодня, 24 июля, на "Парк Де Пренс" в Париже состоится решающий поединок за Кубок Франции. Чемпион Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" сыграет на своем домашнем стадионе с "Сент-Этьеном".
Читайте такжеОфициально: Чемпионат Франции стартует 22-го августа
Стартовый свисток прозвучит в 22:10 по киевскому времени.
Напомним, 30 апреля 2020 года "ПСЖ" был досрочно признан чемпионом Франции, а розыгрыш первенства завершили. Решение чиновников было встречено болельщиками и прессой крайне неоднозначно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...