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Французы возвращаются после 135-дневной паузы – сегодня ПСЖ и Сент-Этьен разыграют Кубок страны

Франция
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Французы возвращаются после 135-дневной паузы – сегодня ПСЖ и Сент-Этьен разыграют Кубок страны
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Сегодня, 24 июля, на "Парк Де Пренс" в Париже состоится решающий поединок за Кубок Франции. Чемпион Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" сыграет на своем домашнем стадионе с "Сент-Этьеном".

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Стартовый свисток прозвучит в 22:10 по киевскому времени.

Напомним, 30 апреля 2020 года "ПСЖ" был досрочно признан чемпионом Франции, а розыгрыш первенства завершили. Решение чиновников было встречено болельщиками и прессой крайне неоднозначно.

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В статье: Кубок Франции Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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