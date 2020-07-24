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Во Франции подписали контракт на показ аматорских лиг. Там аж 232 клуба

Франция
(2 голосов)

Беспрецедентное внимание к любительскому спорту

Во Франции подписали контракт на показ аматорских лиг. Там аж 232 клуба
Новина українською

Федерация футбола Франции подписала пятилетний контракт с люксембургской компанией Fuchs Sports на показ матчей аматорских лиг - Насьоналя 2 и Насьоналя 3, сообщает L’Equipe.

Согласно документу бродкастер будет транслировать матчи французских любителей на специальной платформе. Будет она платная или за просмотр придется платить - еще неясно. Также федерация сохранила за собой право транслировать самые важные матчи лиг на своем бесплатном канале в YouTube.

Важная деталь: Насьональ 2 (4-й дивизион) состоит из 4 региональных групп по 16 команд в каждой; Насьональ 3 (5-й дивизион) - из 12 групп по 14 команд. Итого в аматорских лигах Франции играет аж 232 команды.

Часть из них - это дубли ведущих профессиональных клубов, вроде "ПСЖ", "Лиона", "Ренна", "Лилля" и многих других. Но подавляющее большинство - это небольшие местечковые клубы, за которые играют непрофессионалы. Контракт с Fuchs Sports будет для них первым опытом транслирования на всю страну.

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В статье: Трансляции Чемпионат Франции
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
24.07.2020 в 19:25
Нам бы такую пирамиду лиг организовать. Но у нас даунята.
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