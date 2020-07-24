Мбаппе получил травму в финале кубка Франции, а сам инцидент перерос в потасовку между игроками

"ПСЖ" сегодня играет в финале кубка Франции против "Сент-Этьена". Несмотря на минимальное преимущество, первый тайм закончился небольшой катастрофой.

Сначала травму получил Тило Керер. Защитник, после ухода в "Боруссию" Томаса Менье, стал основным на правом фланге. Спустя 13 минут поле покинул лидер парижан Килиан Мбаппе.

Защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен пошел в очень грубый подкат, который закончился травмой француза. После этого эпизода вспыхнула потасовка между командами, а сам виновник инцидента был удален.

Мбаппе был сразу заменен. Француз покидал поле со слезами на глазах. Это тревожный сигнал для Томаса Тухеля, так как скоро начинаются матчи ЛЧ.

Видео фола

Pray for Kylian mbappe ???????? pic.twitter.com/r0mtNs5GJH — kris kris sports (@sports_kris) July 24, 2020

Видео потасовки

Scenes after that horrific challenge on Mbappe pic.twitter.com/hoZhvqJbqJ — Amir (@CrZoloh) July 24, 2020

Уход Мбаппе с поля