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Мбаппе получил травму в финале кубка Франции, а сам инцидент перерос в потасовку между игроками

Франция
(1 голосов)

Поле француз покидал в слезах

Мбаппе получил травму в финале кубка Франции, а сам инцидент перерос в потасовку между игроками
UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" сегодня играет в финале кубка Франции против "Сент-Этьена". Несмотря на минимальное преимущество, первый тайм закончился небольшой катастрофой.

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Сначала травму получил Тило Керер. Защитник, после ухода в "Боруссию" Томаса Менье, стал основным на правом фланге. Спустя 13 минут поле покинул лидер парижан Килиан Мбаппе.

Защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен пошел в очень грубый подкат, который закончился травмой француза. После этого эпизода вспыхнула потасовка между командами, а сам виновник инцидента был удален.

Мбаппе был сразу заменен. Француз покидал поле со слезами на глазах. Это тревожный сигнал для Томаса Тухеля, так как скоро начинаются матчи ЛЧ.

Видео фола

Видео потасовки

Уход Мбаппе с поля

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В статье: Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Тило Керер
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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.07.2020 в 23:35
Защитник - идиот....
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+2
0
ramon4ik (Киев)
24.07.2020 в 23:53
Та это пи..ец,конченый
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
25.07.2020 в 00:41
Вы, наверное, в футбол не играли..
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0
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