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Мбаппе получил травму в финале кубка Франции, а сам инцидент перерос в потасовку между игроками
Поле француз покидал в слезах
"ПСЖ" сегодня играет в финале кубка Франции против "Сент-Этьена". Несмотря на минимальное преимущество, первый тайм закончился небольшой катастрофой.
Сначала травму получил Тило Керер. Защитник, после ухода в "Боруссию" Томаса Менье, стал основным на правом фланге. Спустя 13 минут поле покинул лидер парижан Килиан Мбаппе.
Защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен пошел в очень грубый подкат, который закончился травмой француза. После этого эпизода вспыхнула потасовка между командами, а сам виновник инцидента был удален.
Мбаппе был сразу заменен. Француз покидал поле со слезами на глазах. Это тревожный сигнал для Томаса Тухеля, так как скоро начинаются матчи ЛЧ.
Видео фола
Pray for Kylian mbappe ???????? pic.twitter.com/r0mtNs5GJH— kris kris sports (@sports_kris) July 24, 2020
Видео потасовки
Scenes after that horrific challenge on Mbappe pic.twitter.com/hoZhvqJbqJ— Amir (@CrZoloh) July 24, 2020
Уход Мбаппе с поля
St Etienne captain Loic Perrin is sent off for a nasty tackle on Kylian Mbappe...— Goal (@goal) July 24, 2020
Mbappe limped off the pitch in tears ????#PSGASSE pic.twitter.com/h0v4PFX13K