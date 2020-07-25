ПСЖ - Сент-Этьен 1:0. Париж выиграл Кубок, но потерял Мбаппе

Французский футбол вернулся из карантина настоящей битвой. Несмотря на ожидания, "Сент-Этьен" дал такой бой "ПСЖ", после которого чемпион еще нескоро оправится.

Со старта зеленые навязали столичной команде очень жесткую, порой откровенно грубую борьбу, и уже на 2-й минуте заработали первую карточку - Масон брутально сзади въехал в ноги Неймару.

Париж первое время стушевался под напором соперника, и вскоре пропустил чистый выход один на один - Амума сделал клоуна из Керера, но с островатого угла попал в штангу. Позже оказалось, что у немца травма - и его заменили. Похоже, в ЛЧ мы его не увидим.

"Сент-Этьен" вообще нравился в стартовые минуты - бодро шел вперед, смело контролировал мяч и мгновенно бросался в отбор при потере. К 20-й минуте зеленые создали еще два реально голевых шанса, но оба удара Дени Буанга - сперва ногой, а потом и головой - на классе отразил Навас. Параллельно этот же пресловутый класс Париж показал и в нападении, забив по сути в первой же продуманной атаке. Мбаппе на форсажах удрал от защитников после стенки с Ди Марией, пробил, а Неймар добил мяч после сэйва Мулена.

После этого дела у "Сент-Этьена" пошли похуже - команде нужно было добавлять, чтобы сравнивать счет, но молодые парни Пюэля забыли про осторожность и начали откровенно хамить. Это добром не кончилось.

Ди Мария мог хоронить шансы зеленых уже к 30-й минуте, но его удар чудом отразил Мулен. Ну а еще через пару минут случилось непоправимое - Мбаппе убегал на ворота, и седовласому капитану "Стефануа" Лоику Перрену не оставалось ничего, кроме как фолить. Он это и сделал, причем в очень грубой форме. Этот подкат и крики лежащего Килиана спровоцировали потасовку, в которой приняли участие даже вратари. Но судья удалять не стал никого, кроме, собственно, Перрена.

Мбаппе же встречу продолжить не смог и в слезах покинул поле. Сыграет ли он теперь в финальных стадиях ЛЧ - неясно. Вердикт врачей будет уже завтра.

"ПСЖ" до конца первого тайма мог забить еще парочку мячей, но кураж поймал Мулен и тащил абсолютно все, что летело в его ворота. Сарабия пробовал, Ди Мария, Икарди, однако вратарь "Сент-Этьена" был на месте.

После перерыва картина не поменялась - "Сент-Этьен" выглядел достойно, имел свои шансы, но, конечно, с каждой минутой подседал все больше. Играть против "ПСЖ" в меньшинстве - то еще удовольствие. В игре "Стефануа" держал исключительно Мулен, который к концу матча оформил еще 3-4 блестящих сэйва, среди прочего опередив вываливающегося на ворота Неймара и отразив выход один на один от Сарабии. Еще в одном эпизоде Ди Мария сам не попал в створ метров с 11.

"Стефануа" отвечали на это очень близким ударом от Хазри - сантиметров буквально не хватило. Плюс Буанга мощно, но высоко выстрелил после подачи. Немного, да, но оружия команда Пюэля не сложила до самого свистка, а это дорогого стоит.

Касательно "ПСЖ", то он заслуженно выиграл 13-й Кубок Франции в своей истории. Другое дело, что победа получилась куда тяжелее, чем могли рассчитывать сами парижане. А глядя на скачущего на костылях Мбаппе, велик соблазн и вовсе назвать ее пирровой.

Париж. "Стад де Франс"

"ПСЖ" - "Сент-Этьен" - 1:0

Гол: Неймар, 14

"ПСЖ": Кейлор Навас - Керер (Дагба, 20), Маркиньос, Тиаго Силва, Баккер - Ди Мария, Гуйе, Паредес (Верратти, 75), Неймар - Мбаппе (Сарабия, 33), Икарди

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши (Крассо, 83), Фофана, Перрен, Колодзейчак - Камара (Нею, 46), Мвила - Масон (Мукуди, 34), Будебуз (Норден, 75), Буанга - Амума (Хазри, 46)

Предупреждения: Паредес, 29, Баккер, 29, Верратти, 31, Маркиньос, 35 - Масон, 2, Амума, 29, Камара, 37, Мулен, 48, Мвила, 51, Фофана, 90

Удаление: Перрен, 31