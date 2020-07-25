Медобследование не выявило у Мбаппе повреждения связок

Стали известны результаты медобследования Килиана Мбаппе после вчерашнего матча с "Сент-Этьеном" (1:0) за Кубок Франции.

В средине первого тайма Килиан получил травму в результате грубейшего подката Лоика Перрена, что привело к удалению последнего и потасовке между командами.

Все выглядело весьма тревожно для здоровья Килиана, однако худшие опасения остались позади. По информации RMC, сегодня утром Мбаппе прошел медобследование, которое не выявило у него повреждения связок. Француз "отделался" серьезным растяжением связок голеностопа, однако не более того.

Тем не менее, Мбаппе вряд ли успеет восстановиться к поединку 1/4 ЛЧ с "Аталантой", который пройдет 12 августа.