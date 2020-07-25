  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Медобследование не выявило у Мбаппе повреждения связок
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Медобследование не выявило у Мбаппе повреждения связок

Франция
(1 голосов)

Француз "отделался" растяжением связок

Медобследование не выявило у Мбаппе повреждения связок
Новина українською

Стали известны результаты медобследования Килиана Мбаппе после вчерашнего матча с "Сент-Этьеном" (1:0) за Кубок Франции.

В средине первого тайма Килиан получил травму в результате грубейшего подката Лоика Перрена, что привело к удалению последнего и потасовке между командами.

Все выглядело весьма тревожно для здоровья Килиана, однако худшие опасения остались позади. По информации RMC, сегодня утром Мбаппе прошел медобследование, которое не выявило у него повреждения связок. Француз "отделался" серьезным растяжением связок голеностопа, однако не более того.

Тем не менее, Мбаппе вряд ли успеет восстановиться к поединку 1/4 ЛЧ с "Аталантой", который пройдет 12 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...