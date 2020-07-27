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Второй клуб Парижа тоже привлек инвестора с Ближнего Востока

Франция
(2 голосов)

ФК "Париж" отныне финансируется из Бахрейна

Второй клуб Парижа тоже привлек инвестора с Ближнего Востока
Новина українською

Скромный сосед "Пари Сен-Жермена" ФК "Париж", выступающий во втором французском дивизионе, объявил о продаже 20% своих акций правительственному инвестиционному фонду из Бахрейна.

L’Equipe пишет, что арабы заплатили за свою долю 5 млн евро, и смогут ее увеличить, если выполнят вторую часть уговора - помогут "Парижу" выйти в Лигу 1 в течение трех лет. С этой целью и по инициативе новых инвесторов клубный бюджет был сходу увеличен на 30%.

ФК "Париж" был основан в 1969-м и через год слился с командой из пригорода Сен-Жермен - так, собственно, и был основан гегемон французского футбола. Но в 1972-м власти столицы потребовали вернуть команде название ФК "Париж", что вылилось в раскол и временную потерю "Пари Сен-Жерменом" профи-статуса.

ФК "Париж", в свою очередь, остался в элите, но только на два года - после вылета в 1974-м он больше никогда в нее не возвращался. В прошлом чемпионате столичные заняли аж 17-е место в Лиге 2.

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В статье: Лига 2 Париж Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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fuencumpofetty
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Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 21:43
Два Парижа будут мерятся Эйфилевими башнями что-ли
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