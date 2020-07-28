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Фабрегас может продолжить карьеру в клубе из Катара

Франция
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Руководство Монако не намерено продлять контракт с игроком

Фабрегас может продолжить карьеру в клубе из Катара
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Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас может сменить команду в это межсезонье. В услугах 33-летнего испанца заинтересована катарская "Аль-Гарафа", сообщает France Football.

"Монако" не против расстаться с Фабрегасом. В клубе недовольны игрой хавбека. Ещё одной причиной возможного трансфера является высокая зарплата футболиста.

Сеск перешёл в "Монако" из лондонского "Челси" в январе 2019 года за € 9 млн. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 6,5 млн.

В сезоне-2019/2020 Фабрегас помог "Монако" в 22 матчах во всех турнирах. Испанец записал в свой актив 3 результативные передачи.

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В статье: Сеск Фабрегас Монако Монако (Франция)
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